В аэропорту Петербурга отменили десятки рейсов

В петербургском аэропорту Пулково 29 рейсов отменены на вылет из-за ранее введенных ограничений. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«Ситуация в аэропорту Пулково на 23:00 по мск: на запасные аэропорты ушло 28 бортов; на вылет задержано более 2 часов — 36 рейсов; отменено на вылет — 29 рейсов», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что для обеспечения комфортного пребывания пассажиров в зоне ожидания регистрация осуществляется только на внутренние рейсы, готовящиеся к вылету.

По данным Росавиации, в 00:01 в Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

22 марта губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что за минувший день силы противовоздушной обороны сбили 10 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над регионом. Десятый дрон был уничтожен в районе деревни Ижора Гатчинского района. В результате этого взрывной волной было повреждено остекление в трех квартирах, а также произошло возгорание сухой травы.

Ранее самолет подал сигнал бедствия над Ленобластью.

 
Кинопремьеры апреля-2026: Зендея выходит замуж за Паттинсона, а Серебряков и Деревянко ищут кровожадного зайца
