«Саша велик, но команда буксует»: Губерниев о 1000-й шайбе Овечкина

Павел Бедняков/РИА Новости

Спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался о заброшенной 1000-й шайбе российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина. Его слова приводит «Матч ТВ».

«1000 шайб — большое достижение Овечкина, но было понятно, что он до него достаточно быстро доберется, вопрос в том, что «Вашингтон» в плей‑офф Кубка Стэнли не попадает. Саша велик, вопросов нет, но команда буксует. С одной стороны, мы радуемся результатам Овечкина, с другой, понимаем, что его рекорды были бы в два раза ценнее, будь команда снова претендентом на Кубок», — сказал Губерниев.

22 марта Овечкин забросил 1000-ю шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Колорадо Эвеланш». Гол, забитый в третьем периоде, стал для него 26-м в текущем сезоне. Всего Овечкин забросил 923 шайбы в 1562 матчах в чемпионатах лиги и 77 шайб в 161 игре в плей-офф.

Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 1000 голов за карьеру с учетом плей-офф. Ранее это удавалось только канадцу Уэйну Гретцки, в чьем активе 1016 шайб.

Ранее Овечкин заявил, что в США не требуют бить рекорд Гретцки.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!