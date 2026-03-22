Овечкин забросил 1000-ю шайбу в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 1000-ю шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Колорадо Эвеланш».

Гол, забитый в третьем периоде, стал для Овечкина 26-м в текущем сезоне. Всего он забросил 923 шайбы в 1562 матчах в чемпионатах лиги и 77 шайб в 161 игре в плей-офф. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 1000 голов за карьеру с учетом плей-офф. Ранее это удавалось только канадцу Уэйну Гретцки, в чьем активе 1016 шайб.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, а в 2018 году выиграл с клубом Кубок Стэнли. Овечкин также установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года спортсмен побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее Овечкин заявил, что в США не требуют бить рекорд Гретцки.