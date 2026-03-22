В Киеве произошел мощный пожар в складском помещении

В Киеве горит складское помещении на площади 5,5 тыс «квадратов»

В Киеве произошел масштабный пожар, охвативший около 5,5 тыс. кв. м. складских помещений. Об этом сообщает государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

«В Броварском районе продолжается ликвидация масштабного пожара. В селе Погребы произошел пожар в складском здании на площади 5,5 тысяч квадратных метров. К тушению привлечены силы по повышенному рангу вызова - более 60 спасателей и 16 единиц техники», — говорится в официальном сообщении госслужбы.

Причины возгорания пока не установлены. В связи с пожаром власти Киева предупредили жителей Деснянского, Днепровского, Оболонского и Подольского районов о возможном задымлении.

В городской администрации рекомендовали горожанам в указанных районах закрыть окна и по возможности ограничить пребывание на открытом воздухе до улучшения экологической обстановки.

22 марта из-за пожара на складе в Киевской области столицу Украины затянуло дымом. Данных о пострадавших не поступало.

Ранее часть Киева и Киевской области остались без электроснабжения из-за аварии.