В Москве зацепер погиб на крыше электропоезда

В Москве обнаружили тело молодого человека на крыше вагона электропоезда на станции «Марьина роща» Рижского направления МЦД-2 (Курско-Рижский диаметр). Об этом рассказали ТАСС в оперативных службах.

«На крыше вагона электрички обнаружено тело мужчины. Он погиб», — уточнил источник.

В оперативных службах добавили: молодой человек занимался зацепингом.

Отмечается, что на место вызваны спасатели для извлечения тела с крыши вагона электропоезда.

13 февраля в Подмосковье на платформе Валентиновка Ярославского направления железной дороги нашли 14-летнего подростка, упавшего с электропоезда. Спасти его не смогли.

До этого в Ленинградской области 15-летний зацепер сорвалcя с движущейся электрички. Подросток вместе с приятелями решил прокатиться на внешней стороне поезда, зацепившись за выступающие части. Попытавшись проехать в пространстве между вагонами, юноша не удержался и сорвался на ходу. Несовершеннолетний не выжил.

Ранее полиция задержала зацепера, прыгнувшего с крыши поезда в Москву-реку.