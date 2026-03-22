Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Москве зацепер погиб на крыше электропоезда

ТАСС: зацепер погиб на крыше электропоезда на станции «Марьина роща»
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Москве обнаружили тело молодого человека на крыше вагона электропоезда на станции «Марьина роща» Рижского направления МЦД-2 (Курско-Рижский диаметр). Об этом рассказали ТАСС в оперативных службах.

«На крыше вагона электрички обнаружено тело мужчины. Он погиб», — уточнил источник.

В оперативных службах добавили: молодой человек занимался зацепингом.

Отмечается, что на место вызваны спасатели для извлечения тела с крыши вагона электропоезда.

13 февраля в Подмосковье на платформе Валентиновка Ярославского направления железной дороги нашли 14-летнего подростка, упавшего с электропоезда. Спасти его не смогли.

До этого в Ленинградской области 15-летний зацепер сорвалcя с движущейся электрички. Подросток вместе с приятелями решил прокатиться на внешней стороне поезда, зацепившись за выступающие части. Попытавшись проехать в пространстве между вагонами, юноша не удержался и сорвался на ходу. Несовершеннолетний не выжил.

Ранее полиция задержала зацепера, прыгнувшего с крыши поезда в Москву-реку.

 
Теперь вы знаете
Можно есть и не толстеть: 14 низкокалорийных продуктов и простых рецептов с ними
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!