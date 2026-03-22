В Иране назвали следующие цели атак

Финансовые организации, которые путем покупки американских ценных бумаг инвестируют в военно-промышленный комплекс США, станут следующей целью атак иранской армии. Об этом в соцсети X заявил председатель иранского Меджлиса (парламента) Мохаммад Багер Галибаф.

По его словам, данные финансовые организации, наряду с военными базами, станут законными целями Исламской Республики.

Галибаф добавил, что облигации казначейства США «запятнаны иранской кровью». Организации, которые покупают эти ценные бумаги, «наносят удар по своей штаб-квартире и активам».

Он отметил, что иранская сторона следит за инвестиционными портфелями. Председатель Меджлиса подчеркнул, что его заявление является последним предупреждением данным финансовым учреждениям.

До этого официальный представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари заявил, что в случае атак США на иранские теплоэлектростанции (ТЭЦ) Тегеран полностью закроет Ормузский пролив, пока не восстановит работу этих объектов.

Ранее иранский командующий заявил о смене тактики в войне с США и Израилем.

