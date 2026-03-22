Иран опроверг сообщения об эвакуации города Натанза, где находится ядерный объект

Иран опроверг информацию об объявленной эвакуации из города Натанз в центральной части страны, где находится ядерный объект. Об этом сообщает агентство Tasnim.

В прокуратуре и штабе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) указали на усиление пропаганды противника, в том числе распространившей слухи об эвакуации Натанзы. На самом же деле, никакой эвакуации города нет.

21 марта Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила о том, что военные Израиля и США ударили по комплексу по обогащению урана имени шахида Ахмади Роушана в Натанзе. Иран оповестил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об атаке на ядерный объект.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива.

Ранее в МАГАТЭ допустили эвакуацию целых городов Ближнего Востока.