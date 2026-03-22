Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

На Украине шесть женщин ошибочно объявили в розыск как уклонисток

«Страна.ua»: шесть украинок ошибочно объявили в розыск как уклоняющихся от армии
Mehaniq/Shutterstock/FOTODOM

Военкоматы на Украине ошибочно объявили в розыск шесть женщин, не имеющих ни военного, ни медицинского образования. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«ТЦК (территориальные центры комплектования. – прим. ред.) объявили в розыск шесть женщин без военного и медицинского образования», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Одна из пострадавших Ирина Харациди-Логинова рассказала, что после предоставления документов об образовании розыск и штраф были отменены, однако с воинского учета ее не сняли.

Женщина заявила о намерении подать иск в суд, утверждая, что действующее законодательство не предусматривает процедуры исключения из воинского учета тех, кто попал туда ошибочно или незаконно.

Издание отмечает, что в соответствии с украинским законодательством, на воинский учет обязаны становиться только женщины, обладающие военным, медицинским или фармакологическим образованием.

22 марта работники одесского ТЦК заявились в ресторан и мобилизовали поваров.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал, кто на Украине подвергается мобилизации.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
