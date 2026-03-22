На Украине шесть женщин ошибочно объявили в розыск как уклонисток

«Страна.ua»: шесть украинок ошибочно объявили в розыск как уклоняющихся от армии

Военкоматы на Украине ошибочно объявили в розыск шесть женщин, не имеющих ни военного, ни медицинского образования. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«ТЦК (территориальные центры комплектования. – прим. ред.) объявили в розыск шесть женщин без военного и медицинского образования», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Одна из пострадавших Ирина Харациди-Логинова рассказала, что после предоставления документов об образовании розыск и штраф были отменены, однако с воинского учета ее не сняли.

Женщина заявила о намерении подать иск в суд, утверждая, что действующее законодательство не предусматривает процедуры исключения из воинского учета тех, кто попал туда ошибочно или незаконно.

Издание отмечает, что в соответствии с украинским законодательством, на воинский учет обязаны становиться только женщины, обладающие военным, медицинским или фармакологическим образованием.

