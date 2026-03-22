Глава МИД Ирана назвал причину приостановки судоходства в Ормузском проливе

Арагчи: блокировка Ормузского пролива вызвана войной, которую начал не Иран
Reuters

Приостановка судоходства в Ормузском проливе является следствием боевых действий, развязанных противниками Ирана. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи.

Он подчеркнул, что Ормузский пролив не закрыт, а движение судов остановлено из опасений страховых компаний. Причиной же такой ситуации стала война, которую инициировал не Тегеран, а «другая сторона». По словам главы МИД, ни одна страховая компания, как и ни один иранец, не поддадутся на дальнейшие угрозы, вместо же угроз следует использовать уважение.

Арагчи отметил, что свобода судоходства не может существовать без свободы торговли. Либо необходимо уважать и то, и другое, либо не получать ничего.

22 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Ормузский пролив открыт для судов всех стран, кроме тех, кто нарушают границы страны.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива.

Ранее стало известно об отправке военных самолетов США в сторону Ормузского пролива.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!