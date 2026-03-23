Qatar Airways переводит часть своих самолетов на стоянку в стране ЕС

Qatar Airways временно переводит некоторые свои самолеты на стоянку в Испанию

Катарская национальная авиакомпания Qatar Airways временно переводит некоторые свои самолеты в аэропорты за пределами Дохи на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает портал Doha News.

Как заявили в пресс-службе авиаперевозчика, лайнеры вернутся к обслуживанию рейсов после того, как до нормального уровня будет восстановлена интенсивность полетов.

В Qatar Airways не назвали точное количество бортов, находящихся на стоянке за границей. В компании объяснили ситуацию с самолетами «динамичным характером текущей операционной обстановки».

По данным сервиса Flightradar, за последние несколько дней около 20 лайнеров Qatar Airways проследовали до аэропорта Теруэль в Испании, который является одним из крупнейших в Европе центров по техническому обслуживанию и долгосрочному хранению воздушных судов.

7 марта в Катаре частично открыли воздушное пространство для вывозных и грузовых рейсов.

28 февраля Катар закрыл воздушное пространство. МИД Катара сообщал, что в момент начала ударов по Ирану в стране находилось почти 8 тыс. транзитных пассажиров.

В конце прошлого месяца США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, военным базам Соединенных Штатов и союзникам Вашингтона на Ближнем Востоке.

