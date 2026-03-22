Россиян предупредили о слежке через умные колонки

МВД: мошенники могут подслушивать россиян через умные колонки
Мошенники могут использовать умные колонки и голосовые ассистенты для скрытой слежки за пользователями. Об этом сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием IT-технологий ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области со ссылкой на экспертов Kaspersky.

Основная опасность заключается в том, что владельцы устройств могут длительное время не подозревать о несанкционированном доступе.

Специалисты выделяют несколько признаков возможного взлома: колонка самопроизвольно активируется без голосовой команды, выполняет неожиданные действия — например, включает музыку или совершает звонки, а в истории аккаунта появляются неизвестные устройства или подозрительная активность.

При выявлении подобных признаков рекомендуется немедленно отключить устройство от питания и интернета, сменить пароль учетной записи на сложный и уникальный, а также проверить список подключенных устройств, удалив незнакомые. Кроме того, эксперты советуют обновить прошивку и приложения, чтобы устранить возможные уязвимости.

В ноябре прошлого года руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко предупредил, что полную приватность при использовании умных колонок может обеспечить только физическое отключение микрофона. По его словам, такие гаджеты постоянно анализируют звуковое окружение, что делает их потенциальным источником утечек данных.

Ранее россиянам объяснили, почему не удастся засудить умную колонку за прослушивание.

 
