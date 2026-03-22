Стало известно, кто выполнит ручную стыковку корабля «Прогресс МС-33» с МКС

Грузовой корабль «Прогресс МС-33» будет состыкован с Международной космической станцией (МКС) в ручном режиме после сбоя в раскрытии одной из антенн. Об этом заявила госкорпорация «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что стыковку 24 марта произведет космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

Начальник Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина Олег Кононенко заявил, что ручное сближение кораблей к МКС регулярно отрабатывается на тренировках при подготовке к полетам.

До этого Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) сообщило о возникших сложностях в ходе развертывания антенны на российском грузовом корабле «Прогресс МС-33».

22 марта транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-33» был успешно запущен с космодрома Байконур в воскресенье при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1а». Планируется, что полет к станции займет около 49,5 часов, стыковка с модулем «Поиск» российского сегмента МКС должна состояться 24 марта в 16:35 мск.

