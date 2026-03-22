Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Наука

Стало известно, кто выполнит ручную стыковку корабля «Прогресс МС-33» с МКС

NASA

Грузовой корабль «Прогресс МС-33» будет состыкован с Международной космической станцией (МКС) в ручном режиме после сбоя в раскрытии одной из антенн. Об этом заявила госкорпорация «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что стыковку 24 марта произведет космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

Начальник Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина Олег Кононенко заявил, что ручное сближение кораблей к МКС регулярно отрабатывается на тренировках при подготовке к полетам.

До этого Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) сообщило о возникших сложностях в ходе развертывания антенны на российском грузовом корабле «Прогресс МС-33».

22 марта транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-33» был успешно запущен с космодрома Байконур в воскресенье при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1а». Планируется, что полет к станции займет около 49,5 часов, стыковка с модулем «Поиск» российского сегмента МКС должна состояться 24 марта в 16:35 мск.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
