Лавров назвал условия возобновления турпотока между Россией и Италией

Москва надеется на возобновление туристических потоков с Италией сразу после решения вопроса о признании российских вакцин. Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.

«Мы рассчитываем, что, как только будет утрясен вопрос с взаимным признанием вакцин, эти [туристические] потоки возобновятся», — отметил Лавров.

Глава МИД России напомнил, что прямое авиасообщение с Италией возобновилось месяц назад.

«Итальянцы, которые этими рейсами прилетают в РФ, совершенно свободно могут присутствовать на нашей территории в соответствии со своей программой пребывания», — подчеркнул Лавров.

Ранее стало известно, что Минздрав России зарегистрировал пятую вакцину от коронавируса — «ЭпиВакКорона-Н». До этого в стране были зарегистрированы четыре препарата для вакцинации от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».