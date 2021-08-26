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Минобороны Великобритании предупредило об угрозе теракта в Кабуле

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ASVAKA NEWS/Reuters

В ближайшее время рядом с аэропортом Кабула может произойти крупный теракт. Об этом сообщил заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи, передает ТАСС.

«Мы полагаем, что в очень скором времени может произойти крайне смертоносная атака, возможно, в Кабуле. В связи с этим мы были вынуждены изменить рекомендации для путешественников и посоветовать людям не приближаться к аэропорту, а на самом деле — уехать из аэропорта, найти безопасное место и ждать инструкций», — заявил он в эфире телеканала «Би-би-си».

При этом журналистам телеканала «Скай ньюс» Хиппи подтвердил, что теракт может произойти уже в ближайшие несколько часов.

О том, что в Афганистане сейчас высокий уровень террористической угрозы, ранее также сообщил МИД Великобритании. Во внешнеполитическом ведомстве гражданам посоветовали не приближаться к аэропорту и призвали тех, кто может безопасно покинуть страну, сделать это немедленно.

Боевики радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) объявили о захвате власти в Афганистане 15 августа, когда взяли столицу страны Кабул. После этого тысячи граждан попытались уехать из страны. Некоторым сбежать все-таки удалось, однако многие афганцы погибли в давке в аэропорту.

Позднее, 24 августа, официальный представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что покинуть Афганистан можно будет только до 31 августа, так как после этого выезд из страны будет закрыт. А уже 25 августа талибы перекрыли все дороги в аэропорт и не дают в него попасть гражданам Афганистана.

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