В Одессе произошел взрыв. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале.

«В городе слышен взрыв», — написал Труханов.

По данным официального ресурса для оповещения населения, в Одесской области объявлена воздушная тревога.

Вечером в понедельник взрывы произошли в Харькове на востоке Украины.

До этого российские военные ударили по Миргороду в Полтавской области, где находится авиабаза Вооруженных сил Украины (ВСУ).

15 июня издание «Страна.ua» также сообщало о взрывах в Полтавской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские войска нанесли удар по расположению ВСУ в Запорожской области.