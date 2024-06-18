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Путин заявил об открытости России для диалога по самым сложным вопросам

Путин: Россия открыта для диалога по самым сложным вопросам

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия остается открытой для диалога по всем самым сложным вопросам. Об этом говорится в интервью российского лидера для северокорейской газеты «Нодон синмун», опубликованном на сайте Кремля.

По словам Путина, Россия была и будет открыта для равноправного диалога по всем, самым сложным вопросам. Президент РФ напомнил, что он вновь говорил об этом в ходе
недавней встречи с российскими дипломатами в Москве.

До этого помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков заявил, что договор о всеобъемлющем партнерстве России и КНДР может быть подписан в ходе визита Путина в Пхеньян.

17 июня директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин выразил уверенность в том, что готовящийся визит Путина в Северную Корею принесет хорошие результаты.

Ранее Песков призвал Зеленского задуматься о мирном предложении Путина.

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