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Путин обвинил Запад в причастности к ударам по территории РФ

Путин: Запад подталкивает Украину наносить удары по мирным целям в РФ

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Страны Запада подталкивает Украину к нанесению ударов по территории России, зачастую по заведомо мирным целям. Об этом заявил президент России Владимир Путин в статье для главной газеты КНДР «Нодон синмун», которая опубликована на сайте Кремля.

«Наши противники продолжают снабжать неонацистский киевский режим деньгами, оружием и разведывательными данными, позволяют и фактически подталкивают использовать современное западное оружие и технику для нанесения ударов по российской территории», – говорится в статье.

Путин также отметил, что западные союзники Киева делают заявления об отправке на Украину своих военных контингентов. Кроме того, они пытаются измотать экономику России многочисленными санкциями, а также спровоцировать рост напряженности внутри страны, подчеркнул российский лидер.

При этом, по словам Путина, Москва открыта к диалогу для решения имеющихся проблем.

Сообщается, что Путин написал статью для главной северокорейской газеты «Нодон синмун» в преддверии двухдневного государственного визита в КНДР. В статье глава государства подчеркнул, что КНДР является сторонником и единомышленником России.

Ранее в Белом доме пообещали следить за визитом Путина в КНДР.

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