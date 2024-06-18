Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия и КНДР будут развивать неподконтрольные Западу механизмы расчетов

Путин: Россия и КНДР будут развивать неподконтрольные Западу механизмы расчетов

close
100%
Валентина Певцова/РИА Новости

Россия и КНДР намерены развивать новые механизмы расчетов, которые будут неподконтрольны Западу. Об этом заявил президент России Владимир Путин в статье для главной газеты КНДР «Нодон синмун», которая опубликована на сайте Кремля.

«Будем развивать альтернативные, неподконтрольные Западу механизмы торговли и взаимных расчетов, совместно противостоять нелегитимным односторонним ограничениям», – сказано в статье.

Российский лидер также заявил, что западне страны снабжают Украину оружием и подталкивают ее к нанесению ударов по территории России, зачастую по заведомо мирным целям.

Сообщается, что Путин написал статью для «Нодон синмун» в преддверии двухдневного государственного визита в КНДР. В статье глава государства подчеркнул, что КНДР является сторонником и единомышленником России.

Ранее в Белом доме пообещали следить за визитом Путина в КНДР

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами