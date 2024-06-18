Россия и КНДР будут развивать неподконтрольные Западу механизмы расчетов

Россия и КНДР намерены развивать новые механизмы расчетов, которые будут неподконтрольны Западу. Об этом заявил президент России Владимир Путин в статье для главной газеты КНДР «Нодон синмун», которая опубликована на сайте Кремля.

«Будем развивать альтернативные, неподконтрольные Западу механизмы торговли и взаимных расчетов, совместно противостоять нелегитимным односторонним ограничениям», – сказано в статье.

Российский лидер также заявил, что западне страны снабжают Украину оружием и подталкивают ее к нанесению ударов по территории России, зачастую по заведомо мирным целям.

Сообщается, что Путин написал статью для «Нодон синмун» в преддверии двухдневного государственного визита в КНДР. В статье глава государства подчеркнул, что КНДР является сторонником и единомышленником России.

Ранее в Белом доме пообещали следить за визитом Путина в КНДР