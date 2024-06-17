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США объявили о приостановке соглашения об избежании двойного налогообложения с РФ

Минфин США приостановил соглашения об избежании двойного налогообложения с РФ

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Антон Денисов/РИА Новости

Вашингтон объявил о приостановлении действия ряда пунктов российско-американского договора об избежании двойного налогообложения. Об этом сообщает министерство финансов США.

В официальном уведомлении, направленном Москве, говорится, что США приостанавливают действие ряда статей конвенции об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал, которая была подписана в Вашингтоне 17 июня 1992 года. Кроме того, приостанавливается действие прилагаемого к ней протокола по взаимному согласию.

Эти меры будут действовать до тех пор, пока правительства США и России не примут иного решения.

Минфин подчеркнул, что действия США являются ответом на аналогичное уведомление России от 8 августа 2023 года.

До этого министр финансов США Джанет Йеллен не согласилась с заявлением президента России Владимира Путина о том, что решение западных стран предоставить Украине помощь в размере $50 млрд, используя прибыль от замороженных российских активов, является воровством.

Ранее экс-госсекретарь США связал визит кораблей ВМФ РФ на Кубу со слабостью Байдена.

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