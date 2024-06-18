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Путин по телефону поздравил Рамафосу с победой на президентских выборах в ЮАР

Кремль: Путин по телефону поздравил Рамафосу с переизбранием президентом ЮАР

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Yevgeny Biyatov/Reuters

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил Сирила Рамафосу с переизбранием президентом Южно-Африканской Республики (ЮАР). Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин поздравил Сирила Рамапосу с переизбранием на пост президента Южно-Африканской Республики по итогам состоявшихся 29 мая всеобщих выборов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе беседы главы государств выразили надежду на продолжение дальнейшей работы по укреплению стратегического партнерства России и ЮАР.

До этого Путин направил телеграмму Рамафосе с поздравлениями по поводу переизбрания на пост президента. Российский лидер также подчеркнул, что будет ждать Рамафосу на саммите БРИКС в Казани, запланированном на октябрь.

15 июня стало известно, что действующий президент ЮАР Сирил Рамафоса одержал победу на очередных президентских выборах.

Ранее Путин оценил способность БРИКС стать одной из ключевых международных структур.

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