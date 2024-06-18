В МИД РФ пообещали ответить ЕС на ограничение против российских дипломатов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ответит, если Евросоюз (ЕС) ограничит передвижение российских дипломатов. Об этом говорится в комментарии дипломата, опубликованном на сайте дипведомства.

«Будем внимательно следить за развитием ситуации. В ЕС, и, в первую очередь, в тех государствах, которые подобные инициативы продвигают, должны четко понимать, что за любыми недружественными действиями в адрес России и ее граждан незамедлительно последуют ответные меры, которые существенно ограничат передвижения дипломатов стран Евросоюза», — заявила Захарова.

Представитель МИД РФ отметила, что идея с ограничением передвижения российских дипломатов не нова. Она напомнила, что представители Чехии уже предлагали ограничить их передвижение в рамках шенгенской зоны при подготовке 12-го пакета односторонних мер Евросоюза в 2023 году. Тогда инициатива не получила существенного развития.

До этого в постпредстве России при Евросоюзе (ЕС) заявили, что ЕС лжет, когда говорит о своем желании добиться мира на Украине дипломатическим путем.

12 июня российский посол в КНР Игорь Моргулов заявил о неприятии мировым большинством попыток западных держав изолировать РФ. Он уточнил, что позиция развивающихся государств по этому вопросу стала отчетливо видна в ходе подготовки первой мирной конференции по Украине в Швейцарии.

Ранее Небензя рассказал о меняющемся отношении мира к конфликту на Украине.