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В НАТО заявили, что альянс не намерен увеличивать число ядерных боезарядов

Столтенберг: НАТО не будет увеличивать число ядерных боезарядов

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Vadim Ghirda/AP

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не увеличивает количество своих ядерных боезарядов, а занимается модернизацией самолетов-носителей. Об этом, ссылаясь на встречу Столтенберга с журналистами, сообщает ТАСС.

По словам генсека, у НАТО не имеется никаких планов по увеличению количества ядерных боезарядов. Альянс, заменяя устаревшие самолеты, лишь модернизирует носители ядерного оружия. В частности, истребители F-16 заменяются на самолеты пятого поколения F-35. Столтенберг также отметил, что США модернизируют имеющиеся у них вооружения.

До этого Столтенберг заявил, что общие военные расходы Североатлантического альянса в 2024 году вырастут на 18%, а 23 из 32 стран блока довели свои военные расходы до 2% валового внутреннего продукта (ВВП).

17 июня Столтенберг заявил о гарантиях безопасности Украины при ее членстве в НАТО.

Ранее в ЕС сочли приоритетной закупку оружия по требованию НАТО.

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