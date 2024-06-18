Эксперты подсчитали, сколько стоит собраться на выпускной в 2024 году

В преддверии сезона выпускных фиксируется рост спроса на одежду для всей семьи, на обувь и аксессуары, а также на услуги салонов красоты. Всего, по оценкам экспертов, в этом году в России будет около 2,3 млн выпускников 9 и 11 классов. Это показало исследование ЮMoney и «Чек Индекс», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

«С 1 мая по 10 июня оборот онлайн-платежей в категории «Одежда» вырос на 26% относительно прошлого года. Покупок стало на 8% больше, а средний чек вырос на 16% и составил 9 846 рублей», — сказала руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

Эксперты «Чек Индекса» отмечают высокий интерес к платьям и костюмам из масс-маркета, предназначенным для редких выходов. Такая одежда чаще всего приобретается в онлайне и отличается доступными ценами.

По оценке экспертов, в этом году сборы на выпускной вечер обойдутся девушкам на 40% дороже, чем парням.

Так, по данным «Чек Индекса», с 1 мая по 10 июня средний чек на вечернее платье составил 8 245 рублей — это на 10% больше, чем год назад. За указанный период количество покупок таких платьев выросло на 5% год к году. Средний чек на женские туфли увеличился на 9%, до 2 783 рублей, а число покупок — на 12%. Средняя стоимость белого фартука составила 2 545 рублей (+8%), покупок стало на 3% больше.

С 1 мая по 10 июня снизился на 41% и составил 1 701 рубль. Число онлайн-платежей в салонах выросло в 13 раз, а оборот — в шесть раз относительно того же периода 2023 года. Число интернет-покупок в категории ювелирных украшений выросло на 87%, оборот увеличился в 2,5 раза, а средний чек — на 36%, до 6 454 рублей.

Средний чек на мужские костюмы за отчетный период составил, по данным экспертов «Чек Индекса», 6 591 рубль. Это на 12% больше, чем в прошлом году. С 1 мая по 10 июня количество таких покупок выросло на 4% год к году. Число покупок мужских туфель увеличилось на 6%, а средний чек стал на 7% выше и составил 2 469 рублей. Средний чек на белые рубашки вырос на 10%, до 879 рублей, покупок стало на 4% больше.

Таким образом, минимальный набор для выпускницы, в который входят вечернее платье, туфли, макияж, прическа и украшения, стоит 19 183 рубля. А минимальный набор для выпускника, состоящий из костюма, белой рубашки, туфель и похода в парикмахерскую, обойдется в 11 640 рублей.

По данным «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД», с 1 мая по 10 июня заметно вырос спрос не только на одежду и обувь, но и на другие атрибуты торжеств — цветы, воздушные шары, фотоальбомы.

Наиболее высокий спрос на товары для выпускных фиксируется в Московской и Ленинградской областях, а также в Краснодарском крае, где общий прирост продаж выпускной одежды превышает прошлогодний уровень на 18-20%. Эксперты связывают такую динамику с растущим числом школьников и выпускников в этих регионах.

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