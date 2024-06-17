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Россиянка с собакой угрожала школьнице пистолетом из-за поведения ее питомца

78.ru: в Петербурге хозяйка собаки угрожала школьнице с псом пистолетом

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Shutterstock

Жительница Петербурга обвинила владелицу собаки в угрозах ее дочери. Об этом сообщает 78.ru.

По словам местной жительницы, инцидент произошел недалеко от Бестужевской улицы. Школьница выгуливала домашнее животное, когда встретила другую местную жительницу с псом. Питомцы сразу бросились обнюхивать друг друга.

Старшей участнице конфликта это не понравилось, поэтому она начала кричать на восьмиклассницу. Школьница попыталась взять свою собаку на руки, но женщина внезапно направила на нее пистолет.

После инцидента девушка поделилась произошедшим с родителями.

«Они восприняли угрозу всерьез и незамедлительно обратились в правоохранительные органы», – сообщается в публикации.

До этого в Приморье маленькая девочка пострадала от нападения бездомной собаки. Животное набросилось на ребенка, после чего искусало лицо. Информация о состоянии пострадавшей отсутствует.

Сейчас правоохранители проводят необходимые мероприятия, которые помогут выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее жители дома в Артеме, где соседка развела в квартире 20 собак, заварили ей дверь.

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