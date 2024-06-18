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Умер режиссер Камерной сцены имени Покровского ГАБТа

Умер режиссер Камерной сцены имени Покровского ГАБТа Валерий Федоренко

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Shutterstock

На 62-м году жизни умер режиссер Камерной сцены имени Б.А. Покровского Большого театра Валерий Федоренко. Об этом сообщается в Telegram-канале ГАБТа.

«Выражаем соболезнования родным и близким покойного», — сказано в сообщении.

О дате и месте прощания будет сообщено позже.

Федоренко окончил Астраханскую государственную консерваторию, а позднее отучился в ГИТИСе на факультете музыкального театра. С 1996 года являлся солистом оперы, а с 2011 года был режиссером Камерной сцены имени Б.А. Покровского Большого театра. С 2016 по 2024 год Федоренко был музыкальным руководителем Московского Губернского театра.

14 июня в возрасте 61 года умер российский режиссер Игорь Меркулов. В театре выразили соболезнования родным и близким постановщика.

До этого в Москве скончался актер Дмитрий Липинский. Ему было всего 34 года. Отмечается, что спасатели вскрыли дверь квартиры и обнаружили внутри тело артиста.

Ранее сообщалось, что умерла французская певица Франсуаза Арди.

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