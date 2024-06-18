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Столтенберг заявил о росте военных расходов стран НАТО на 18%

Столтенберг: в 2024 году военные расходы стран НАТО вырастут на 18%

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Mindaugas Kulbis/AP

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что общие военные расходы Североатлантического альянса в 2024 году вырастут на 18%, а 23 из 32 стран блока довели свои военные расходы до 2% валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом со ссылкой на встречу Столтенберга с президентом США Джо Байденом сообщает ТАСС.

По словам генсека НАТО, европейские страны альянса, а также Канада, в этом году повысили свои военные расходы на 18%. Таким образом, 23 государства НАТО сейчас достигли показателя 2% от ВВП.

Столтенберг подчеркнул, что такое увеличение военных расходов НАТО является самым большим за десятилетия, и это хорошо для Вашингтона, так как две трети этих финансовых средств идут на военные заказы в США.

До этого глава военного штаба Европейского союза генерал-лейтенант Микель ван дер Лаан заявил, что приобретение вооружения в соответствии с требованиями НАТО должно стать приоритетом для стран ЕС.

Ранее Столтенберг заявил, что страны НАТО обсуждают приведение ядерных боеголовок в боеготовность.

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