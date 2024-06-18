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Ученые нашли останки древнейшего морского динозавра в Южном полушарии

CurBio: в Новой Зеландии обнаружили кость морской рептилии возрастом 246 млн лет

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Heinrich Harder/Wikipedia

Международная группа ученых идентифицировала старейшую окаменелость морского динозавра в Южном полушарии. Ей оказался позвонок нотозавра, найденный на одном из островов Новой Зеландии. Исследование опубликовано в научном журнале Current Biology (CurBio).

Как показал анализ, кость принадлежала животному, которое 246 млн лет назад обитало в огромном суперокеане под названием Панталасса.

Нотозавры были далекими предшественниками плезиозавров. Они вырастали до семи метров в длину, обладали длинной шеей и плавали с помощью четырех похожих на весла плавников. Эти хищники питались рыбой и кальмарами.

По словам палеонтологов, новозеландский нотозавр оказался более чем на 40 млн лет старше известных морских рептилий из Южного полушария.

«Используя откалиброванную по времени эволюционную модель глобального распространения, мы показываем, что нотозавры возникли вблизи экватора, а затем быстро распространились как на север, так и на юг, в то же время, когда сложные морские экосистемы восстанавливались после катастрофического массового вымирания, ознаменовавшего начало эпохи динозавров», — объяснил ведущий автор исследования, доктор Бенджамин Кир из Музея эволюции Уппсальского университета в Швеции.

Ранее ученые открыли новый вид огромных хищных птерозавров.

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