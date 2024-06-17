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Путин и Рамафоса выразили надежду на укрепление партнерства двух стран

Кремль: Путин и Рамафоса выразили надежду на укрепление партнерства России и ЮАР

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Алексей Даничев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин и его южно-африканский коллега Сирил Рамафоса в ходе телефонного разговора выразили надежду на дальнейшее укрепление партнерства двух стран. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Путин и Рамапоса выразили надежду на продолжение работы по укреплению стратегического партнерства России и ЮАР», – говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что Путин по телефону поздравил Рамафосу с победой на президентских выборах, которые состоялись 29 мая. Глава российского государства отметил вклад южно-африканского коллеги в развитие отношений между двумя государствами в рамках ООН, БРИКС, G20 и прочих структур.

В марте президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах в России.

Ранее Путин оценил способность БРИКС стать одной из ключевых международных структур.

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