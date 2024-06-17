Столтенберг заявил о гарантиях безопасности Украины при ее членстве в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что присоединение Украины к альянсу исключило бы возможность возобновления ее конфликта с Россией в будущем. Об этом сообщает РИА Новости.

Генсек отметил, что альянсу будет необходимо удостовериться в подлинности окончания конфликта, когда военные действия на Украине закончатся. По мнению Столтенберга, для этого необходимо построить «будущие вооруженные силы Украины», которые смогут сдерживать гипотетическую «будущую агрессию» со стороны РФ.

«Но нужны также и гарантии безопасности. Оптимальные гарантии — это пятая статья Устава НАТО. В этом смысле членство [Украины] в НАТО будет означать, что война действительно закончилась», — сказал генсек НАТО.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого Столтенберг заявлял, что страны — члены Организации Североатлантического договора начали консультации по вопросу необходимости приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности.

14 июня президент РФ Владимир Путин, выступая в МИД России, заявил, что предлагает следующий мирный план — Киев должен вывести свои войска с территории Луганской народной республики (ЛНР), Донецкой народной республики (ДНР), Херсонской, Запорожской областей. Также, по его словам, Украина не должна вступать в НАТО. Российский лидер отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на данные условия и начнутся мирные переговоры.

Ранее французский политик заявил, что НАТО способствует эскалации конфликта на Украине.