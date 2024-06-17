Франция обыграла Австрию благодаря автоголу на Евро-2024

Сборная Франции одержала победу над национальной командой Австрии в матче группового этапа чемпионата Европы — 2024.

Встреча, которая состоялась на арене «Меркур Шпиль-Арена» в немецком Дюссельдорфе, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче оказался автоголом: французский нападающий Килиан Мбаппе совершил навес, а австриец Максимилиан Вёбер в попытке сыграть головой на перехвате переправил мяч в ворота.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Сборные Франции и Австрии выступают в группе D, в которой также играют команды Нидерландов и Польши. Их встреча в первом туре группового этапа завершилась победой нидерландской команды со счетом 2:1.

Франция проведет матч второго тура группового этапа против Нидерландов. Поединок состоится 21 июня в 22:00 по московскому времени. Третий матч французы сыграют против польских футболистов 25 числа, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Австрийская команда сразится во втором туре с Польшей, игра пройдет 21 июня, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Матч Австрии и Нидерландов пройдет 25-го числа в 19:00 мск.

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