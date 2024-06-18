Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России подорожал кофе, но спрос на него не падает

В России среди кофе сильнее всего выросли цены на американо

close
100%
Shutterstock

Аналитики Контур.Маркета выяснили, как изменились продажи кофе в мае и начале июня 2024 года по сравнению с таким же периодом прошлого года. В ходе исследования изучили более 2 млн чеков со всей России. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Сильнее всего выросли цены на американо (+12%). Спрос упал, но незначительно (–4%). На втором и третьем месте среди подорожавших напитков — капучино и латте (+8%), при этом капучино стали покупать на 1% чаще, а латте — на целых 11%.

Средняя цена американо возросла со 180 до 201 рубля. Стоимость капучино выросла с 227 до 246 рублей. Средняя цена латте составляет 251 рубль против 233 рублей в прошлом году. Эспрессо выросло в цене со 195 до 197 рублей.

«Подорожали все основные напитки на основе кофе. Это можно объяснить неурожаем различных кофейных зерен разных сортов, а также сложностями с логистикой. При этом сильнее всего подорожал американо, в котором выше процент содержания чистого кофе. При этом спрос вырос на все напитки, за исключением американо. Несмотря на подорожание россияне любят кофе и покупают его даже с учетом подорожавших цен», — прокомментировала Дарья Жигалина, аналитик Контур.Маркета.

Ранее врач рассказала, кому лучше не увлекаться квасом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами