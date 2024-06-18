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СК возбудил дело о манипулировании акциями СПБ Биржи

РБК: СК возбудил уголовное дело о манипулировании акциями СПБ Биржи

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту манипулирования акциями СПБ Биржи. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом следствия.

«Дело было возбуждено в конце мая 2024 года по ч. 2 ст. 185.3 УК РФ. Это манипулирование рынком. Это такая специальная статья, которая Уголовным кодексом предусмотрена для манипулятивных действий на организованных торгах», — сообщил собеседник.

По данным издания, причиной возбуждения дела стала ситуация с подложным заявлением о банкротстве биржи, которое в ноябре прошлого года в привело к серьезному обвалу цен на акции площадки.

Когда стоимость акций резко упала, неустановленные лица могли получить необоснованный доход за счет колебаний цены, а инвесторы — потерять средства, пояснил источник РБК. «Как раз такие случаи и подпадают под ст. 185.3 УК РФ, часть вторая — это особо крупный ущерб», — подчеркнул он.

13 июня Великобритания ввела санкции против СПБ Биржи.

Ранее россиянка решила заработать на бирже, привлекла своих детей и лишилась почти 10 млн рублей.

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