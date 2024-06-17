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Путин назначил новых заместителей министра обороны. Чем они займутся?

Путин назначил Анну Цивилеву новым замминистра обороны РФ

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Олег Савельев, Анна Цивилева и Леонид Горнин (коллаж)

Олег Савельев, Анна Цивилева и Леонид Горнин (коллаж)

ТАСС/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин назначил первого замглавы Минобороны РФ Леонида Горнина и заместителей министра обороны — Анну Цивилеву, Павла Фрадкова и Олега Савельева. Еще одним указом Путин освободил от должностей четырех заместителей министра — один из них более 20 лет работал под руководством Сергея Шойгу. В оборонном ведомстве рассказали, чем займутся новые замы Белоусова на своих должностях.

Президент России Владимир Путин назначил первым заместителем главы Минобороны РФ Леонида Горнина, а заместителями министра обороны — Анну Цивилеву, Павла Фрадкова и Олега Савельева. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Первый зам пришел из Минфина

Первому заместителю министра обороны РФ Леониду Горнину предстоит курировать весь комплекс вопросов финансового обеспечения ВС РФ, сообщили в Минобороны.

«Его главные задачи – повышение прозрачности финансовых потоков и обеспечение эффективного расходования бюджетных средств», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

До своего назначения Горнин занимал должность первого заместителя министра финансов России и отвечал за бюджетную политику в сфере государственной военной и правоохранительной службы и гособоронзаказа.

Согласно данным сайта Минфина, Горнин родился в Новосибирске.

До 1997 года он работал в различных коммерческих структурах, затем перешел на госслужбу. Был контролером-ревизором в аппарате Контрольно-ревизионного управления министерства финансов РФ по Новосибирской области. В 1999 году перешел в администрацию Новосибирской области, где в 2011 году занял пост первого замгубернатора. В 2012 году Леонид Горнин стал замглавы Минфина, а в 2018-м — первым заместителем министра.

Чем займутся новые заместители

Анна Цивилева — жена министра энергетики Сергея Цивилева — будет заниматься вопросами «организации социального и жилищного обеспечения военнослужащих, трансформации и выведения всех связанных с этим процессов в военном ведомстве на новый качественный уровень», сообщили в Минобороны.

«Данное направление деятельности хорошо знакомо Анне Евгеньевне по опыту создания и управления деятельностью Фонда «Защитники Отечества», взаимодействие министерства обороны РФ с которым она будет курировать в новой должности», — заявили в Минобороны РФ.

Должность министра ее муж занял в мае, до этого он был губернатором Кемеровской области.

Павел Фрадков будет решать «вопросы управления имуществом, земельными ресурсами, а также строительства объектов для нужд Министерства обороны РФ и народного хозяйства».

«Павел Фрадков имеет значительный профессиональный опыт по данным направлениям деятельности, накопленный в ходе предыдущей работы в Росимуществе и в Управлении Делами Президента Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

Фрадков — сын экс-главы СВР и бывшего премьер-министра РФ Михаила Фрадкова.

Сфера ответственности Олега Савельева не уточняется.

По данным сайта Счетной палаты, с 2008 по 2014 год он был замглавы Минэкономики, после — министром по делам Крыма. В сентябре 2018 года назначен руководителем аппарата Счетной палаты, в 2019 году — аудитором Счетной палаты.

У Белоусова будет 12 заместителей

Другим указом президента от занимаемых должностей были освобождены статс-секретарь — заместитель министра обороны Николай Панков, заместители министра Татьяна Шевцова и Руслан Цаликов. Генерал армии Павел Попов освобожден от должности замминистра обороны и уволен с военной службы.

Цаликов больше 20 лет работал с бывшим главой Минобороны Сергеем Шойгу, был его заместителем на трех разных постах: с 2000 по 2012 год работал в МЧС РФ Цаликов под руководством Шойгу, после стал вице-губернатором Подмосковья, когда Шойгу возглавлял регион. А затем стал заместителем и первым замом экс-главы Минобороны.

Новый министр обороны Андрей Белоусов встретился с освобожденными от должностей замами и поблагодарил их «за многолетнюю ответственную работу», а также пожелал им успеха в дальнейшей деятельности.

Путин также подписал указ, по которому у министра обороны РФ будет 12 заместителей (в том числе два первых). Ранее у глава оборонного ведомства было 11 замов. Помимо Горнина, первым замглавы Минобороны остается начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов.

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