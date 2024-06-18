Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Генпрокуратура: Россия представила доказательства непричастности к крушению МН17

РФ представила в ICAO доказательства непричастности к крушению МН17

close
100%
Андрей Стенин/РИА «Новости»

Россия передала Международной организации гражданской авиации (ICAO) большое количество доказательств непричастности к крушению самолета авиакомпании Malaysia Airlines, летевшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур в 2014 году. Об этом заявил старший помощник генерального прокурора РФ по особым поручениям Денис Грунис, сообщает ТАСС.

«Мы представили ICAO большой объем доказательств и иных материалов, свидетельствующих об отсутствии компетенции у Совета ICAO», – сказал Грунис, назвав обвинения в адрес России абсурдными.

При этом он подчеркнул, что Москва не ждет справедливого решения Совета ICAO по данному вопросу, так как в организации превалируют государства коллективного Запада. По словам Груниса, Совет не способен выполнять следственные функции и устанавливать виновных в авиакатастрофе.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines потерпел крушение в июле 2014 года на востоке Украины. В ноябре 2022 года Окружной суд Гааги признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета.

Ранее ЕСПЧ начал слушания по делу о крушении MH17.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами