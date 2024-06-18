Генпрокуратура: Россия представила доказательства непричастности к крушению МН17

Россия передала Международной организации гражданской авиации (ICAO) большое количество доказательств непричастности к крушению самолета авиакомпании Malaysia Airlines, летевшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур в 2014 году. Об этом заявил старший помощник генерального прокурора РФ по особым поручениям Денис Грунис, сообщает ТАСС.

«Мы представили ICAO большой объем доказательств и иных материалов, свидетельствующих об отсутствии компетенции у Совета ICAO», – сказал Грунис, назвав обвинения в адрес России абсурдными.

При этом он подчеркнул, что Москва не ждет справедливого решения Совета ICAO по данному вопросу, так как в организации превалируют государства коллективного Запада. По словам Груниса, Совет не способен выполнять следственные функции и устанавливать виновных в авиакатастрофе.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines потерпел крушение в июле 2014 года на востоке Украины. В ноябре 2022 года Окружной суд Гааги признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета.

Ранее ЕСПЧ начал слушания по делу о крушении MH17.