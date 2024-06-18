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Путин написал статью для северокорейской газеты в преддверии визита в КНДР

Северокорейская газета «Нодон синмун» опубликовала статью Путина

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин написал статью для главной северокорейской газеты «Нодон синмун» в преддверии двухдневного государственного визита в КНДР. Пятистраничный материал опубликован на сайте Кремля на русском и английском языках.

В статье Путин подчеркнул, что Корейская Народно-Демократическая Республика является сторонником и единомышленником России, готовым противостоять стремлению Запада сдержать становление многополярного миропорядка.

Дружественный визит Путина в КНДР состоится 18-19 июня. До этого помощник президента России Юрий Ушаков раскрыл подробности программы поездки.

По словам представителя Кремля, российский лидер прилетит в Пхеньян поздно вечером. Программа госвизита начнется на следующий день.

В полдень 19 июня предусмотрена церемония официальной встречи — с исполнением гимнов и прохождением почетного караула. Затем в резиденции северокорейского лидера пройдут переговоры РФ и КНДР.

До этого директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что готовящийся визит Путина в Северную Корею принесет хорошие результаты.

Ранее западным странам рекомендовали не мешать РФ дружить с КНДР.

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