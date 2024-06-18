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Ученые создали новые пластыри, которые безболезненно отклеиваются с кожи

TLB: разработан медицинский клей, теряющий липкость при охлаждении

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Hendrik Schmidt/Global Look Press

Немецкие ученые из Фрайбургского университета разработали полимер для медицинских пластырей нового поколения, позволяющий безболезненно снимать повязку с раны. Исследование опубликовано на сайте Технологического лицензионного бюро (TLB) федеральной земли Баден-Вюртемберг.

По словам специалистов, большинство самоклеящихся материалов для перевязки до сих пор основаны на соединении каучука и оксида цинка, разработанном более 100 лет назад. При удалении такого пластыря с кожи можно не только причинить боль, но и повредить восстанавливающиеся ткани.

Команда создала клей, состоящий из сополимеров и эфиров жирных кислот поливинилового спирта с кристаллизующимися боковыми цепями. Стратегия такого подхода основана на термочувствительных полимерах, которые остаются твердыми при комнатной температуре и плавятся при температуре тела. При охлаждении материал кристаллизуется и теряет клейкость.

Клейкие повязки на основе соединения отстают от кожи не оставляя следов, если провести по ним льдом или другим холодным веществом.

По словам авторов изобретения, новый пластырь подходит для применения при ожогах и зараженных ранах, а также для аллергической или чувствительной кожи. Исследователи намерены запатентовать свою разработку.

Ранее ученые создали игольчатый пластырь, помогающий отрастить волосы при облысении.

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