В Омской области ликвидировали открытое горение на складе

В Омской области пожарные ликвидировали открытое горение зернохранилища. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Крупный пожар произошел в селе Пикетное. Площадь возгорания составила 2 600 квадратных метров.

Согласно сообщению МЧС, в настоящее время на месте ЧП проводится проливка и разборка конструкций. По предварительной информации, пострадавших нет.

16 июня в Тверской области в результате пожара на туристической базе в деревне Твердякино сгорела хозпостройка с двумя иномарками внутри.

Утром того же дня сообщалось о возгорании в кафе в Хабаровске. Пламя охватило территорию площадью 700 квадратных метров. Пожар удалось локализовать усилиями 27 спасателей и восемь единиц техники.

15 июня село Сторожевка вблизи загоревшегося газопровода в окрестностях Саратова оказалось обесточено. До этого губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявлял об отсутствии пострадавших при возгорании.

Ранее в Забайкалье кошка спалила квартиру и чуть не сгорела сама.