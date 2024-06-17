В МИД РФ заявили, что Запад подтолкнул власти Армении к заморозке участия в ОДКБ

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что западники подтолкнули Ереван к заморозке участия в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам дипломата, полноформатное участие Армении в работе ОДКБ отвечает чаяниям ее народа и служит делу поддержания мира и стабильности в Закавказье.

Галузин подчеркнул, что чтобы ни обещали западники, которые подтолкнули власти Армении к заморозке участия в ОДКБ, действенных альтернатив Организации в качестве механизма обеспечения безопасности страны сегодня не имеется.

Замглавы МИД отметил, что в настоящее время планомерно движется работа по наращиванию потенциала Организации, оставляющая армянские власти позади. С учетом боевого российского опыта осуществляется выработка новых алгоритмов кризисного реагирования Коллективных сил ОДКБ.

До этого сообщалось, что назначена дата слушания по вопросу референдума о членстве Армении в Евросоюзе.

Ранее глава разведки РФ оценил возможность появления военных баз США в Армении.