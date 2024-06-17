Ученым удалось починить зонд «Вояджер-1» в 24 млрд километров от Земли

Команда ученых и инженеров NASA завершила ремонт межзвездного зонда «Вояджер-1», находящегося дальше, чем любой другой космический аппарат — в 24 млрд километров от Земли. Операция заняла семь месяцев, сообщается на официальном сайте американского космического агентства.

В ноябре 2023 года запущенный 47 лет назад космический корабль вышел из строя и начал посылать бессмысленные сигналы из-за технической проблемы с одним из трех бортовых компьютеров.

Специалисты частично устранили сбой в апреле после отправки команды в подсистему полетных данных (FDS) «Вояджера-1», которая отвечает за упаковку научной информации перед тем, как зонд передаст их на Землю.

Обнаружив сбой в одном компьютерном чипе, команда разработала обходной путь, позволяющий удаленно изменить код FDS — на расстоянии в миллиарды километров — и начать восстанавливать инструменты «Вояджера» до рабочего состояния.

Два из четырех научных инструментов «Вояджера-1» возобновили передачу пригодных для использования данных в мае этого года, и после некоторых дальнейших доработок все четыре теперь снова в работе, отметили в NASA. Эти инструменты отвечают за сбор информации о плазменных волнах, магнитных полях и частицах в межзвездном пространстве.

Согласно заявлению агентства, хотя системы данных «Вояджера-1» восстановлены и работают, необходима дальнейшая работа для полного восстановления космического корабля.

Инженерам все еще нужно повторно синхронизировать программное обеспечение для хронометража, которое, например, позволит всем трем бортовым компьютерам выполнять команды одновременно. Команда также проведет техническое обслуживание цифрового магнитофона зонда, на котором хранятся данные плазменно-волнового прибора.

«Вояджер-1» движется через межзвездное пространство так далеко от Земли, что сигналы между аппаратом и планетой идут в одну сторону 22,5 часа.

Ранее Земля потеряла связь с единственным действующим зондом на орбите Венеры.