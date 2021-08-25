Песков: безопасность россиян в Афганистане остается безусловным приоритетом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вывод из Афганистана воинского контингента США, который был занят обеспечением эвакуации.

«В Кремле не могут разделять или не разделять это решение. Мы очень внимательно наблюдаем за происходящим. Ситуация остается напряженной. Мы ее отслеживаем и сохраняем обеспокоенность», — отметил Песков.

По его словам, в Афганистане существует высокая угроза террористических актов.

«Можно констатировать лишь одно, что на территории Афганистана, помимо талибов (организация запрещена в России), находятся так же игиловцы* ( ИГ (организация запрещена в России)), конечно же, террористическая угроза в Афганистане крайне высока», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков заявил, что безопасность россиян, находящихся в Афганистане, остается безусловным приоритетом и для ее обеспечения будет делаться все необходимое.

«Что касается эвакуации — следите за сообщениями Минобороны. Мы видим и фиксируем все обращения. Большего мне сейчас сказать нечего. Ситуация непростая, вряд ли ее можно обсуждать в деталях в мегафонном формате. », — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее в Минобороны сообщили, что более 500 граждан России, стран ОДКБ (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан) и Украины будут эвакуированы четырьмя самолетами военно-транспортной авиации.

Радикальное движение «Талибан» объявило о полном захвате Афганистана 15 августа. После этого из страны начался массовый исход беженцев и эвакуация западных дипмиссий и сотрудников компаний.