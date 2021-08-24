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СМИ: талибы* создают совет из 12 человек для управления Афганистаном

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Rahmat Gul/AP

«Талибан (организация запрещена в России)» начал формирование политического совета по управлению Афганистаном, который будет состоять из двенадцати человек, сообщает журнал Foreign Policy.

Уточняется, что некоторым членам бывшего правительства Афганистана будет предложено принять участие в формировании совета. По данным источников издания, на этот шаг талибы пошли для того, чтобы повысить легитимность в глазах международного сообщества.

Тем не менее, предполагается, что лидерами совета и наиболее значимыми его членами станут непосредственно руководители «Талибана» — мулла Абдул Гани Барадар, соучредитель движения «Талибан», Мулла Мохаммад Якуб, сын основателя движения, муллы Мохаммада Омара, а также Халил Хаккани.

Последний является представителем «Сети Хаккани» — союзного талибам террористического движения, также действующего в Афганистане.

По мнению аналитиков издание, коллективное руководство избавит «Талибан» от необходимости учреждать титул президента, премьер-министра или эмира, однако следствием такого типа управления страной может стать фракционная борьба.

Ранее движение «Талибан» предложило амнистию президенту Афганистана.

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