Польша отгородится от Белоруссии высоким забором

Польша построит на границе с Белоруссией новый забор высотой 2,5 метра, сообщил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак в своем Twitter.

«В помощь пограничной службе будет привлечено больше военнослужащих. Скоро я представлю подробности дальнейшего участия польских вооруженных сил», — написал министр.

Ранее Польша объявила о планах возвести стену с колючей проволокой на границе с Белоруссией, чтобы избежать развития миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, обвинил соседей в разжигании конфликта, поскольку, по его словам, именно поляки перебрасывали следовавших в Германию беженцев к белорусской границе.

На протяжении нескольких недель около 30 мигрантов остаются на границе недалеко от польского населенного пункта Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве под охраной белорусских пограничников с одной стороны и польских с другой. При этом с каждым днем наплыв беженцев усиливается, и ни одна из стран не намерена размещать их у себя.