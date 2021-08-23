Зеленский анонсировал принятие международной декларации по Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о готовящемся принятии международной декларации по Крыму по итогам проведения «Крымской платформы». О этом сообщает ТАСС.

«Сегодня мы принимаем совместную декларацию стран-участниц «Крымской платформы». Документ будет открытым для присоединения, и я уверен, что он создаст крепкий политический фундамент для нашей совместной работы», — сказал он.

Зеленский добавил, что этот документ должен заставить Россию сесть за стол переговоров.

Также глава Украины объявил о создании офиса «Крымской платформы», который будет постоянно следить за правами человека на полуострове, экологической и экономической ситуацией и собирать информацию о военной активности.

Ранее Зеленский начал обратный отсчет до «возвращения» Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.