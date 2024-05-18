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В Челябинской области сотрудники МЧС ликвидируют пожар в торговом центре

МЧС: в Магнитогорске пожарные ликвидируют пожар в торговом центре

В Магнитогорске в Челябинской области пожарные ликвидируют пожар в торговом центре. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«Возгорание произошло на третьем этаже магазина напольных покрытий и хозтоваров. Огонь охватил 150 квадратных метров», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что самостоятельно из горящего здания эвакуировались 12 человек.

«На месте работают 36 специалистов и 11 единиц техники МЧС России», — говорится в публикации.

17 мая в городе Минеральные Воды Ставропольского края произошло возгорание на территории международного аэропорта им. Лермонтова. Возгорание произошло в строящемся здании на привокзальной площади, собственником которого аэропорт Минвод не является.

Глава Минераловодского округа Вячеслав Сергиенко заявил, что возгорание возникло «не на территории аэропорта». По его словам, пожар случился на одном из объектов, который строится из-за нарушения порядка производства работ.

Ранее кошка спасла хозяев во время пожара в частном доме в Ростовской области.

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