КНДР жестко раскритиковала борьбу США с терроризмом

Стремление Соединенных Штатов бороться с терроризмом по всему миру приводит лишь к росту террористической угрозы странам, Северная Корея не намерена сотрудничать с США по этому вопросу. Об этом заявил глава американского департамента МИД КНДР Квон Чон Гын, передает ТАСС.

«По мере роста «антитеррористических усилий» США повсюду в мире террористическая угроза не уменьшается, а, наоборот, ширится… США утратили связь с реальностью, совершенно не понимая нынешнюю конфронтацию между КНДР и США. О каком сотрудничестве в таких условиях может идти речь?» — подчеркнул он, комментируя решение Вашингтона оставить КНДР в списке тех стран, с которыми США «не полностью сотрудничают» в вопросе борьбы с терроризмом.

Квон Чон Гын добавил, что Северная Корея и США находятся во враждебных отношениях, в связи с чем нельзя говорить о взаимодействии государств по каким-либо вопросам.

До этого помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк заявлял, что Соединенные Штаты действуют в отношении Пхеньяна жестко из-за отсутствия у Северной Кореи желания диалога.

Ранее в Кремле назвали Северную Корею перспективным партнером.