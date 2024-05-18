Трамп будет добиваться теста на препараты в организме Байдена перед дебатами

Экс-президент США Дональд Трамп намерен перед дебатами с нынешним главой государства Джо Байденом потребовать от него провести тест на наличие тех или иных препаратов в организме действующего президента Соединенных Штатов. Об этом Трамп заявил на мероприятии республиканской партии в штате Миннесота, передает ТАСС.

«Я собираюсь потребовать провести тест на препараты», — подчеркнул Трамп.

До этого Трамп предложил проведение дебатов с действующим главой государства Джо Байденом стоя, несмотря на то что Байден «хочет сесть».

В свою очередь руководитель предвыборного штаба президента США Джо Байдена Джен Диллон заявила, что предложение бывшего главы государства Дональда Трампа о проведении трех раундов дебатов не будет принято.

Руководитель предвыборного штаба обвинила экс-президента в играх с дебатами. Трамп, по мнению соратников Байдена, постоянно нарушает достигнутые договоренности, неоднократно срывает в самый последний момент проведение дебатов.

Ранее США сочли Россию главной иностранной угрозой выборам президента.