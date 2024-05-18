Минздрав Киргизии назвал число пострадавших в результате беспорядков в Бишкеке

Минздрав Киргизии сообщил, что после ночных беспорядков в Бишкеке за медицинской помощью обратились 29 человек. Об этом передает «Интерфакс» со ссылкой на министерство.

«В ночь с 17 на 18 мая за медицинской помощью к бригадам скорой помощи обратились 29 человек», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что 15 человек были доставлены в Городскую больницу скорой помощи и Национальный госпиталь, остальным была оказана помощь на месте. В Минздраве добавили, что в больнице находятся два пациента с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга, их состояние оценивается как относительно удовлетворительное.

Министр здравоохранения республики Алымкадыр Бейшеналиев посетил отделение челюстно-лицевой хирургии нацгоспиталя, где находится пострадавший гражданин Пакистана с переломом челюсти, которого готовят к операции.

В ночь на 18 мая в центре Бишкека собралось более тысячи человек после драки местных жителей с иностранцами. Агентство 24.kg сообщало, что в центре Бишкека внутренние войска оцепили улицу, где собрались люди. На место были доставлены водометы. Толпа людей собралась после конфликта, произошедшего в хостеле. Внутренние войска оцепили улицу. По данным агентства, силовики стоят на пересечении Чуйского проспекта и улицы 7 Апреля. Участники акции протеста требовали правосудия для тех, кто участвовал в массовой драке.

Позже люди согласились разойтись после разговора с главой ГУВД.

Ранее в Казахстане начали задерживать узбеков за правонарушения в России.