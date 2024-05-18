Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во Франции начали готовить суперразведчиков для Украины

RTL: Франция показала НАТО суперразведчиков для скорой отправки на Украину

close
100%
Alexandru Dobre/AP

Французские вооруженные силы готовят новое подразделение суперразведчиков для поддержания наступательных операций. Корреспондент немецкой радиостанции RTL обратил внимание, что такие бойцы пригодились бы на Украине.

Эти солдаты были продемонстрированы на учениях НАТО в Эстонии, в которых Франция принимает участие.

По словам журналиста, Франция проверяет компетенции нового подразделения, которое бы пригодилось на Украине. Целью учения названа демонстрация России того, что возможное «вторжение» в Эстонию будет не самой хорошей идеей.

Корреспондент RTL также рассказал, что французские разведчики способны часами прятаться в кустах благодаря камуфляжу, а следить за противником они планируют с помощью беспилотных летательных аппаратов. В их обязанности входит обнаружение пунктов противника, поиск входов в траншеи и координация штурмовых групп.

Еще в феврале президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки на Украину европейских солдат. Позднее он подтвердил, что позиция Парижа по украинскому конфликту изменилась. По его словам, теперь для помощи республике «красных линий больше нет, ограничений больше нет».

2 мая Макрон заявил в интервью изданию The Economist, что условиями отправки западных войск на Украину будут прорыв фронта и соответствующий запрос Киева.

Ранее Путин прокомментировал возможную отправку французских войск на Украину.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами