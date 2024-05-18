Во Франции начали готовить суперразведчиков для Украины

Французские вооруженные силы готовят новое подразделение суперразведчиков для поддержания наступательных операций. Корреспондент немецкой радиостанции RTL обратил внимание, что такие бойцы пригодились бы на Украине.

Эти солдаты были продемонстрированы на учениях НАТО в Эстонии, в которых Франция принимает участие.

По словам журналиста, Франция проверяет компетенции нового подразделения, которое бы пригодилось на Украине. Целью учения названа демонстрация России того, что возможное «вторжение» в Эстонию будет не самой хорошей идеей.

Корреспондент RTL также рассказал, что французские разведчики способны часами прятаться в кустах благодаря камуфляжу, а следить за противником они планируют с помощью беспилотных летательных аппаратов. В их обязанности входит обнаружение пунктов противника, поиск входов в траншеи и координация штурмовых групп.

Еще в феврале президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки на Украину европейских солдат. Позднее он подтвердил, что позиция Парижа по украинскому конфликту изменилась. По его словам, теперь для помощи республике «красных линий больше нет, ограничений больше нет».

2 мая Макрон заявил в интервью изданию The Economist, что условиями отправки западных войск на Украину будут прорыв фронта и соответствующий запрос Киева.

Ранее Путин прокомментировал возможную отправку французских войск на Украину.