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Россиянин напал на полицейского и пытался избить монтировкой фельдшера скорой помощи

В Тульской области будут судить мужчину, напавшего на фельдшера скорой помощи

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Дубенском районе Тульской области местный житель обвиняется в нанесении побоев фельдшеру скорой помощи и нападении на полицейского. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Инцидент произошел в марте 2024 года, житель поселка Дубна вызвал скорую помощь своей знакомой. Мужчине не понравились действия фельдшера, приехавшего на вызов. Дебошир повалил медика на диван и начал угрожать женщине монтировкой.

Прибывшие на вызов сотрудники полиции задержали злоумышленника, но при сопровождении к служебному автомобилю мужчина продолжил дебоширить. Он нецензурно выражался в адрес одного из сотрудников полиции, а в больнице, куда его доставили для медосвидетельствования, ударил сцепленными в наручники руками полицейского в лицо.

В отношении подозреваемого было возбуждено два уголовных дела, материалы направлены в суд.

До этого сообщалось, что в Пермском крае мужчина взял в заложники медиков, которые отказались везти его мать в больницу. Россиянин вызвал врачей, чтобы они увезли его мать в стационар. Однако прибывшие медики не выявили показаний для ее госпитализации и отказали пьяному сыну пенсионерки. Тогда мужчина запер дверь на ключ и стал угрожать медикам.

Ранее мужчина с топором напал прохожих в Томске и скрылся.

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