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Названа стоимость владения УАЗ Патриот

НАПИ: за 5 лет на содержание УАЗ Патриот придется потратить 2 млн рублей

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УАЗ

За пять лет владельцы внедорожника УАЗ Патриот потратят на обслуживание 1,95 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

Так, каждый километр на УАЗ Патриот обойдется в 19,46 рублей. За год, при пробеге 20 тыс. км, получается сумма 389,2 тыс. рублей, за пять лет — 1,95 млн рублей. Цена машины в исследуемой комплектации Base Икар составляет 1,5 млн рублей.

Отмечается, что в стоимость владения включены страховки ОСАГО и каско, замена шин, топливо, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Санкт-Петербурге при среднем пробеге в 20 тыс. км в год.

До этого стало известно, что в России по итогам апреля просели продажи прежде востребованных кроссоверов — падение составило 20-40%.

Так, продажи гибридных LiXiang L7 упали на целый 41% в сравнении с мартом. Спрос на модель L9 также упал на 35%. Аналитики пояснили, что падение продаж связано с ужесточением правил в РФ в отношении иномарок, которые завозят по параллельному импорту.

Также существенно просел спрос на Voyah Free (-40%), GAC GS8 (-39%) и Chery Tiggo 7 Pro (-31%). Падение продаж на 35-37% зафиксировали у кроссоверов Lexus, Toyota, Kia и Geely.

Ранее в России запустили продажи нового кроссовера Toyota.

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