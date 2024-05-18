Названа стоимость владения УАЗ Патриот

За пять лет владельцы внедорожника УАЗ Патриот потратят на обслуживание 1,95 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

Так, каждый километр на УАЗ Патриот обойдется в 19,46 рублей. За год, при пробеге 20 тыс. км, получается сумма 389,2 тыс. рублей, за пять лет — 1,95 млн рублей. Цена машины в исследуемой комплектации Base Икар составляет 1,5 млн рублей.

Отмечается, что в стоимость владения включены страховки ОСАГО и каско, замена шин, топливо, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Санкт-Петербурге при среднем пробеге в 20 тыс. км в год.

До этого стало известно, что в России по итогам апреля просели продажи прежде востребованных кроссоверов — падение составило 20-40%.

Так, продажи гибридных LiXiang L7 упали на целый 41% в сравнении с мартом. Спрос на модель L9 также упал на 35%. Аналитики пояснили, что падение продаж связано с ужесточением правил в РФ в отношении иномарок, которые завозят по параллельному импорту.

Также существенно просел спрос на Voyah Free (-40%), GAC GS8 (-39%) и Chery Tiggo 7 Pro (-31%). Падение продаж на 35-37% зафиксировали у кроссоверов Lexus, Toyota, Kia и Geely.

Ранее в России запустили продажи нового кроссовера Toyota.